Події

07:40 03.02.2023

Ворог вдень у четвер здійснив обстріл із РСЗВ по Очаківській громаді

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Ворог вдень у четвер здійснив обстріл із РСЗВ по Очаківській громаді

Російські окупанти вдень у четвер здійснили обстріл із реактивної системи залпового вогню по Очаківській громаді, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора, 2 лютого, о 13:10 ворог здійснював обстріл із РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади (Миколаївського району). Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Також о 13:50 ворог завдав ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Руйнувань і постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах без обстрілів.

 

 

 

Теги: #обстріл #миколаївська_область

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