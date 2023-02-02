Росія збільшує темп адаптації до санкцій, потрібно це виправити - Зеленський

Росія збільшує темп адаптації до європейських санкцій, це необхідно виправити, заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві у четвер.

"Наразі ми бачимо, що санкційний темп Європи трохи сповільнився. Держава-терорист навпаки збільшує темп адаптації до санкцій. І треба це виправити. Ми віримо, що ми це з вами зможемо", - заявив Зеленський, звертаючись до президентки Єврокомісії.

За його словами, також одним із найважливіших загальноєвропейських завдань щодо санкційної політики проти Росії є зменшення здатності РФ обходити вже впроваджені санкції.

"Це загальноєвропейське завдання - зменшити здатність Росії обходити санкції. Чим швидше і якісніше це завдання виконуватиметься, тим ближче ми будемо до програшу агресії РФ", - додав він, зазначивши, що обговорив з Урсулою фон дер Ляєн роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії.

Як повідомлялося в ЗМІ, Європейський Союз представить десятий пакет санкцій проти РФ орієнтовно за два тижні, до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Україна наполягає на внесенні до нього обмежень щодо російської індустрії з виробництва ракет та безпілотників, банківської системи та ядерної галузі, зокрема проти корпорації "Росатом".