Події

07:34 02.02.2023

Зеленський закликав владу Грузії звільнити Саакашвілі

2 хв читати
Зеленський закликав владу Грузії звільнити Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва Грузії із закликом звільнити українського громадянина та колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі.

"Просто зараз українського громадянина, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі повільно вбивають. Сам факт того, що нам досі доводиться боротися з такою спробою де-факто публічної страти людини в Європі у XXI столітті – це ганьба!", - написав Зеленський у своєму твіттері.

У зв'язку з цим він закликав владу Грузії реалізувати зобов'язання щодо європейських норм захисту прав людини та звільнити Саакашвілі.

"Враховуючи загрозу його життю, закликаю грузинську владу згадати про свої зобов'язання з європейських норм захисту прав людини, припинити зловживання та звільнити Міхеіла! Україна запропонувала рішення. Я закликаю світ допомогти врятувати життя Міхеілу та запобігти його страті", - написав президент.

Раніше у Києві під час пресконференції з головою Австрії Александером Ван дер Белленом Зеленський продемонстрував журналістам передані йому фотографії виснаженого експрезидента Грузії та висловив упевненість у тому, що грузинське керівництво має намір вбити Михайла Саакашвілі.

Як повідомлялося, Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі, після чого був поміщений до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня минулого року Саакашвілі був поміщений до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і зараз.

1 лютого на судовому процесі у справі про можливе відстрочення свого тюремного покарання Саакашвілі заявив за допомогою  відеозв'язку, що перебуває у вкрай тяжкому стані і потребує необхідного лікування. Після того, як він спробував зняти майку і показати своє виснажене тіло, відеозв'язок був перерваний.

У Грузії експрезидент проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання він вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.

 

 

 

Теги: #саакашвілі #звільнення #грузія #заклик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 01.02.2023
Саакашвілі необхідно повернути в Україну – Єрмак

Саакашвілі необхідно повернути в Україну – Єрмак

16:33 01.02.2023
Зеленський про Саакашвілі: Гадаю, в уряду Грузії є ціль - його вбити

Зеленський про Саакашвілі: Гадаю, в уряду Грузії є ціль - його вбити

14:36 01.02.2023
Кабмін звільнив керівний склад митниці – нардеп

Кабмін звільнив керівний склад митниці – нардеп

12:26 01.02.2023
Арахамія анонсував звільнення 1 лютого всього керівництва Держмитниці

Арахамія анонсував звільнення 1 лютого всього керівництва Держмитниці

11:55 01.02.2023
Судовий процес у Тбілісі було перервано після спроби Саакашвілі показати з лікарняної палати своє виснажене тіло

Судовий процес у Тбілісі було перервано після спроби Саакашвілі показати з лікарняної палати своє виснажене тіло

21:32 25.01.2023
Заступник глави МЗС України зустрівся з послом Грузії, висловив сподівання, що Тбілісі приєднається до санкцій проти РФ і перегляне позицію щодо військової допомоги Києву

Заступник глави МЗС України зустрівся з послом Грузії, висловив сподівання, що Тбілісі приєднається до санкцій проти РФ і перегляне позицію щодо військової допомоги Києву

22:40 24.01.2023
Саакашвілі заразився коронавірусом

Саакашвілі заразився коронавірусом

21:23 24.01.2023
Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

08:41 24.01.2023
Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенка

Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенка

15:55 20.01.2023
Президентка Грузії не схвалює можливості поновлення авіасполучення з Росією

Президентка Грузії не схвалює можливості поновлення авіасполучення з Росією

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

БЕБ повідомило експершому заступнику голови "Укртатнафти" про підозру за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку

У складі колегії ЄК до України прибули 15 єврокомісарів

Колегія Єврокомісії з фон дер Ляєн прибула до Києва

Троє людей загинули, 18 травмовано, з них 8 госпіталізовано в результаті ракетного удару по Краматорську

За добу ЗС України знищили 610 окупантів, два танки, 5 артсистем та один засіб ППО противника

ОСТАННЄ

Генпрокурор після спілкування з колегами із США: "Втоми від України" немає

Прокуратура повідомила двом блогерам про підозру у створенні та розповсюдженні порнографії

Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ 350 бронежилетів

На кордоні з Польщею очікуються акції протесту, проїзд може бути ускладнений - Держприкордонслужба

Повідомлено про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК, чиї дії призвели до 2 млрд грн збитку

БЕБ повідомило експершому заступнику голови "Укртатнафти" про підозру за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку

У складі колегії ЄК до України прибули 15 єврокомісарів

РФ може ініціювати рейди на північний схід України для відволікання українських військ, але вторгнення з Білорусі вкрай малоймовірне - ISW

Червоний Хрест України навчає поліцейських першій долікарській допомозі

Боррель прибув до Києва: Передам українцям послання підтримки ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА