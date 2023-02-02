Зеленський закликав владу Грузії звільнити Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва Грузії із закликом звільнити українського громадянина та колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі.

"Просто зараз українського громадянина, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі повільно вбивають. Сам факт того, що нам досі доводиться боротися з такою спробою де-факто публічної страти людини в Європі у XXI столітті – це ганьба!", - написав Зеленський у своєму твіттері.

У зв'язку з цим він закликав владу Грузії реалізувати зобов'язання щодо європейських норм захисту прав людини та звільнити Саакашвілі.

"Враховуючи загрозу його життю, закликаю грузинську владу згадати про свої зобов'язання з європейських норм захисту прав людини, припинити зловживання та звільнити Міхеіла! Україна запропонувала рішення. Я закликаю світ допомогти врятувати життя Міхеілу та запобігти його страті", - написав президент.

Раніше у Києві під час пресконференції з головою Австрії Александером Ван дер Белленом Зеленський продемонстрував журналістам передані йому фотографії виснаженого експрезидента Грузії та висловив упевненість у тому, що грузинське керівництво має намір вбити Михайла Саакашвілі.

Як повідомлялося, Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі, після чого був поміщений до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня минулого року Саакашвілі був поміщений до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і зараз.

1 лютого на судовому процесі у справі про можливе відстрочення свого тюремного покарання Саакашвілі заявив за допомогою відеозв'язку, що перебуває у вкрай тяжкому стані і потребує необхідного лікування. Після того, як він спробував зняти майку і показати своє виснажене тіло, відеозв'язок був перерваний.

У Грузії експрезидент проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання він вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.