Події

19:20 01.02.2023

Зеленський запросив Австрію активніше долучатися до гуманітарного розмінування в Україні

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Зеленський запросив Австрію активніше долучатися до гуманітарного розмінування в Україні

Президент України Володимир Зеленський запросив фахівців з Австрії активніше долучатися до гуманітарного розмінування в Україні.

"Розмінування – це глобальне питання, яке є частиною одного з пунктів формули миру. Там багато різних викликів, і їх треба долати. І, звичайно, ми бачимо Австрію однієї з тих держав, що може увійти до переліку країн, які займатимуться гуманітарними питаннями у формулі миру", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом у Києві в середу.

Крім того, за його словами, Україна зараз потребує підтримки роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка має значний дефіцит спеціальних пожежних авто.

Під час переговорів Зеленський поінформував Александера Ван дер Беллена про ситуацію на фронті, про наміри Росії посилити терор проти України, а також актуальні потреби, щоб протистояти російській агресії.

Зокрема, про системи захисту від ударних дронів, які використовує російська армія, про системи радіоелектронної боротьби та інші засоби нелетального характеру, якими Австрія могла б суттєво допомогти.

Як повідомляє пресслужба президента України, Зеленський подякував Австрії за гуманітарну співпрацю та надану допомогу обсягом майже 200 млн євро та відзначив значну соціальну підтримку українських вимушених переселенців, допомогу у лікуванні та реабілітації українських дітей. Окремо він подякував Австрії за програму допомоги "Сусід у скруті".

 

 

Теги: #австрія #участь #розмінування

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