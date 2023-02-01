Три судна зі 166,5 тис. тонн агропродукції залишили українські порти у вівторок після 2-денної паузи

З портів України у вівторок вийшли три суховантажні машини з кукурудзою та пшеницею, тоді як 29 та 30 січня жодне судно не змогло залишити порти України через несприятливі погодні умови, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"31 січня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 166,5 тис. тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Два суховантажні машини Globe Danae (70 тис. тонн кукурудзи) і Wei Hei (63,5 тис. тонн кукурудзи) вирушили до Китаю. Судно Donna Judi вирушило до Китаю з 33 тис. тонн пшениці.

"Станом на 31 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 19 104 631 тонну. Усього на даний момент було дозволено рух 1 382 суден: 692 на прибуття в українські порти та 690 - на вихід із них" , - резюмували у СКЦ.

Раніше Мінвідновлення України повідомляло, що через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден у Босфорі світовий ринок недоотримує 2-3 млн тонн агропродукції щомісяця. Судам доводиться чекати на проведення інспекцій від двох до п'яти тижнів, що призводить до мільйонних збитків вантажовідправників.

Про відправку 17 млн тонн коридором було повідомлено 10 січня, 15 млн тонн – 25 грудня, 13 млн тонн – 5 грудня, 11 млн тонн – 16 листопада, 9 млн тонн – 28 жовтня, 7 млн тонн – 12 жовтня, 5 млн тонн – 28 вересня, 3 млн. тонн – 14 вересня.