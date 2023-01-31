Події

21:44 31.01.2023

В Одесі проходить ремонт високовольтної лінії, пошкодженої в результаті атаки, в частині міста можливі тривалі перерви в електропостачанні

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В Одесі проходить ремонт високовольтної лінії, пошкодженої в результаті атаки, в частині міста можливі тривалі перерви в електропостачанні

В Одесі відбувається ремонт високовольтної лінії, яка зазнала значних пошкоджень у результаті ракетної атаки, повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

"ДТЕК Одеські електромережі в терміновому порядку проводить аварійний ремонт високовольтної лінії, що зазнала значних пошкоджень через останню ракетну атаку ворогом. Це потрібно для того, щоб забезпечити технічну можливість розподілу електроенергії від високовольтної підстанції до житлових масивів Одеси", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок увечері.

Зазначається, що "протягом ночі 31 січня та дня 1 лютого можуть бути тривалі перерви в електропостачанні для мешканців південної та західної частини міста".

 

 

 

Теги: #ремонт #одеса #дтек

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