Нардепи пропонують визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді визнати приватну військову компанію "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

Відповідний проєкт постанови №8397 зареєстровано в понеділок.

Водночас автори законодавчої ініціативи пропонують звернутися до урядів і парламентів країн із закликом визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією, виходячи з характеру її діяльності в Україні, ЦАР, Малі, Лівії та Сирії.

Проєкт постанови також містить рекомендацію Офісу генерального прокурора, Службі безпеки України та Міністерству внутрішніх справ активізувати досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо осіб, зокрема членів ПВК "Вагнер", підозрюваних у їх вчиненні на території України, з метою його якісного та оперативного здійснення та передачі відповідних матеріалів у встановленому законом порядку до суду".

У документі наголошується, що українські компетентні органи набули незаперечних доказів, що свідчать про злочинний характер діяльності ПВК "Вагнер". Так, із 2014 року члени цієї компанії безпосередньо причетні до реалізації агресивної політики Росії на шкоду миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Українські парламентарі наголошують, що ПВК "Вагнер" перебуває під повним контролем російської держави і є одним із інструментів неспровокованої збройної агресії Росії проти України та геноциду українського народу.

Члени ПВК "Вагнер" у своїй діяльності на території України використовують злочинні методи, які мають невибірковий характер і несуть загрозу життю та здоров'ю цивільного населення, мають ознаки масового порушення міжнародного гуманітарного права.

Згідно з документом, члени ПВК "Вагнер" відповідальні за численні випадки неправомірного та необґрунтованого військовою необхідністю застосування зброї проти мирного населення України, акти жорстокості та жорстокого поводження, примусового переміщення цивільних осіб, зґвалтування, викрадення дітей, масові страти, збройні напади на навчальні споруди. За зазначеними фактами правоохоронні органи України розслідують відповідні кримінальні провадження, зокрема, за статтями про тероризм.

Водночас міжнародний характер злочинної діяльності ПВК "Вагнер" підтверджується незаперечними доказами її дій щодо дестабілізації, порушення прав людини та незаконних операцій з природними ресурсами у країнах Африки (ЦАР, Малі, Лівія) та Близького Сходу (Сирія). Члени ПВК "Вагнер" причетні до тяжких кримінальних правопорушень, зокрема, масових позасудових страт, тортур, зґвалтувань, викрадень, утримання заручників.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили понад 60 народних депутатів із різних груп та фракцій, зокрема, Мар'яна Безугла, Давид Арахамія, Микита Потураєв, Ольга Василевська-Смаглюк (усі зі "Слуги народу"), Ярослав Юрчишин, Наталія Піпа, Соломія Бобровська (троє з "Голосу"), Сергій Соболь, Вадим Івченко (обидва з "Батьківщини"), Олег Кулініч (група "Довіра"), Тарас Батенко ("За майбутнє"), Григорій Мамка ("Платформа за життя та мир").