У Шостці стався вибух на держпідприємстві: можливо, це була ракета

На одному з державних підприємств Шостки (Сумська обл.) стався вибух, за попередніми даними, у будівлю влучила ракета: пошкоджено дах, перекриття, вікна, повідомляє операційне командування "Північ".

"Близько 18:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств у місті Шостка стався вибух", - йдеться у повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі у вівторок.

"Військові встановили, що в промислову будівлю влучила попередньо ракета. При цьому пошкодивши дах, перекриття, вікна", - уточнюється в повідомленні.