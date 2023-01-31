Події

20:27 31.01.2023

Громадський контроль над закупівлями Міноборони харчування буде повернуто - Резніков

2 хв читати
Громадський контроль над закупівлями Міноборони харчування буде повернуто - Резніков

Громадський контроль за закупівлями Міноборони речового майна, паливно-мастильних матеріалів та харчування з урахуванням обмежень воєнного стану буде повернуто.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у фейсбуці, міністерство підтримало відповідні рекомендації народних депутатів за підсумками засідань профільних парламентських комітетів.

Він зазначив, що за підсумками спільної наради Міноборони, Мінекономіки, СБУ та ДБР, що відбулася під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вирішено створити спільну робочу групу щодо зміни системи харчування військовослужбовців.

За словами міністра, він уже дав відповідні доручення: здійснити аналіз цін та процесу їх формування; зменшити термін договору з постачальниками; розробити нові підходи, які передбачатимуть механізми прозорості та підзвітності, переходу до меню (раціонів) зі збереження продуктового розмаїття, публікації цін тощо.

"Ми застосуємо ці інструменти для підвищення прозорості закупівель не тільки для харчування, а й для речового майна, ПММ. Зараз проводимо перевірку цін по всій номенклатурі. Я буду особисто контролювати виконання цього плану і доповідати громадянському суспільству про прогрес і результати", - заявив Резніков.

Окрім того, він повідомив, що в міністерстві запроваджено внутрішнє правило звіряння всіх цін під час укладання контрактів із реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

Міністр додав, що на сайті Міноборони (згодом, коли буде створено таку можливість – і на Prozorro) за фактом укладеного контракту буде оприлюднено номер і дату укладання (для ідентифікації), ціну за одиницю, посилання на публічні технічні умови закупівлі.

За словами Резнікова, він скерував понад 20 запрошень до різних організацій, що спеціалізуються на антикорупційній діяльності, окремих представників ЗМІ, які здійснюють розслідування, та експертів з оборонних реформ із пропозицією провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки.

 

Теги: #міноборони #закупівля #резніков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:44 31.01.2023
Резніков, можливо, попросить у Макрона винищувачі під час їхньої зустрічі в Парижі – ЗМІ

Резніков, можливо, попросить у Макрона винищувачі під час їхньої зустрічі в Парижі – ЗМІ

13:21 30.01.2023
На закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд грн цього року - Резніков

На закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд грн цього року - Резніков

06:48 30.01.2023
Резніков розраховує в майбутньому отримати винищувачі від західних союзників

Резніков розраховує в майбутньому отримати винищувачі від західних союзників

15:50 28.01.2023
Міноборони уклало 16 держконтрактів з українськими виробниками БПЛА за останній час

Міноборони уклало 16 держконтрактів з українськими виробниками БПЛА за останній час

07:43 27.01.2023
США мають намір закупити для України нові танки Abrams, заявили в Пентагоні

США мають намір закупити для України нові танки Abrams, заявили в Пентагоні

17:30 25.01.2023
Резніков після розмови з Остіном анонсував хороші новини у сфері озброєнь

Резніков після розмови з Остіном анонсував хороші новини у сфері озброєнь

15:18 25.01.2023
Схвалення на надання Україні Leopard отримано через 120 годин після Рамштайну - Резніков

Схвалення на надання Україні Leopard отримано через 120 годин після Рамштайну - Резніков

11:24 25.01.2023
З Міноборони звільнено директора департаменту закупівель Хмельницького

З Міноборони звільнено директора департаменту закупівель Хмельницького

10:07 24.01.2023
Заступник міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, написав заяву про звільнення

Заступник міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, написав заяву про звільнення

19:30 23.01.2023
Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Общественный контроль над закупками Минобороны продовольствия будет возвращен - Резников

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії подальшу оборонну співпрацю та прискорення 10-го санкційного пакета ЄС проти РФ

Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по живій силі й техніці ворога

Генштаб відзначає зростання поширення інфекційних хвороб серед окупаційних військ

Ворог продовжує наступальні дії на лиманському та бахмутському напрямках, на куп'янському та запорізькому веде оборону захоплених позицій

ОСТАННЄ

Нардепи пропонують визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

США не мають свідчень неправомірного використання Україною наданої допомоги – представниця Мінфіну США

У Шостці стався вибух на держпідприємстві: можливо, це була ракета

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

"Укренерго" третю добу поспіль підвищує денні ліміти, але знизила нічні

ВАКС засудив голову Харківського окружного адмінсуду до п'яти років позбавлення волі

САП оскаржила рішення суду про відмову у застосуванні до ексголови правління "Нафтогазу" запобіжного заходу

У Запоріжжі шахраї, обіцяючи соціальну допомогу, виманювали особисті дані та знімали кошти з банківських карток постраждалих

"Євросолідарність" передала рівненській теробороні п'ять вантажівок DAF, переобладнаних у мобільні зенітні комплекси

Общественный контроль над закупками Минобороны продовольствия будет возвращен - Резников

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА