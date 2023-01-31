Громадський контроль над закупівлями Міноборони харчування буде повернуто - Резніков

Громадський контроль за закупівлями Міноборони речового майна, паливно-мастильних матеріалів та харчування з урахуванням обмежень воєнного стану буде повернуто.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у фейсбуці, міністерство підтримало відповідні рекомендації народних депутатів за підсумками засідань профільних парламентських комітетів.

Він зазначив, що за підсумками спільної наради Міноборони, Мінекономіки, СБУ та ДБР, що відбулася під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вирішено створити спільну робочу групу щодо зміни системи харчування військовослужбовців.

За словами міністра, він уже дав відповідні доручення: здійснити аналіз цін та процесу їх формування; зменшити термін договору з постачальниками; розробити нові підходи, які передбачатимуть механізми прозорості та підзвітності, переходу до меню (раціонів) зі збереження продуктового розмаїття, публікації цін тощо.

"Ми застосуємо ці інструменти для підвищення прозорості закупівель не тільки для харчування, а й для речового майна, ПММ. Зараз проводимо перевірку цін по всій номенклатурі. Я буду особисто контролювати виконання цього плану і доповідати громадянському суспільству про прогрес і результати", - заявив Резніков.

Окрім того, він повідомив, що в міністерстві запроваджено внутрішнє правило звіряння всіх цін під час укладання контрактів із реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

Міністр додав, що на сайті Міноборони (згодом, коли буде створено таку можливість – і на Prozorro) за фактом укладеного контракту буде оприлюднено номер і дату укладання (для ідентифікації), ціну за одиницю, посилання на публічні технічні умови закупівлі.

За словами Резнікова, він скерував понад 20 запрошень до різних організацій, що спеціалізуються на антикорупційній діяльності, окремих представників ЗМІ, які здійснюють розслідування, та експертів з оборонних реформ із пропозицією провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки.