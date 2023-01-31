Блінкен запропонував Ізраїлю надавати Україні не лише гуманітарну, а й військову допомогу

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час переговорів із владою Ізраїлю переконував її у тому, щоб ізраїльська сторона допомагала Україні не лише у гуманітарній галузі, а й у військовій.

"Ми обговорили з Ізраїлем важливість надання підтримки всім потребам України: гуманітарним, економічним та в галузі безпеки", - заявив Блінкен на пресконференції в Єрусалимі у вівторок.

За словами держсекретаря, він також обговорив в Ізраїлі тему співпраці РФ та Ірану.

Влада Ізраїлю неодноразово заявляла, що не поставляє і не поставлятиме зброю Україні, зокрема системи ППО, попри її запити. Допомога Ізраїлю обмежується гуманітарною підтримкою, переданням захисного екіпірування та "постачанням засобів для порятунку життів".