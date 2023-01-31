Урядом розроблено план із цифровізації військово-лікарської комісії

В уряді розробили план із цифровізації військово-лікарської комісії з метою знизити черги та навантаження на поранених військових, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Кожної хвилини військові ризикують життям, захищаючи Україну. Завдання держави - мінімізувати бюрократію в армії. Тому плануємо реформувати процеси військово-лікарської комісії (ВЛК)", - написав він на Фейсбук-сторінці в понеділок увечері.

За його словами, наразі процеси ВЛК зовсім не цифровізовані і поранені бійці "вимушені проводити час у чергах, ходити до різних інститутів, збирати купу паперових документів". "І це все для того, щоб підтвердити поранення. Потім комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятись зі служби, переводитись на іншу посаду чи повертатись до частини для продовження служби", – додав Федоров.

"Команда Мінцифри разом із Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики та ГО "Правозахисний для військовослужбовців "Принцип" розробили план із цифровізації військово-лікарської комісії. Електронний документообіг скоротить черги.

"Автоматизація процесів знизить навантаження на поранених героїв", - підсумував міністр.