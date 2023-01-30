В Україні не відзначають використання Росією іранських чи північнокорейських ракет

В Україні поки що не відзначають використання Росією ракет іранського чи північнокорейського виробництва, сказав у понеділок в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Ті ракети, які ми спостерігаємо, поки що на запитання, що це корейські ракети, нам відповіді не дають. Частина ракет старі, частина виготовлена цього року", - сказав Данілов.

Він зазначив також, що "ми поки що не бачимо іранських ракет, хоча 3-4 місяці тривають розмови, але поки що все це обмежується "Шахедами".

При цьому Данілов сказав, що "звернення їх до Ірану та інших країн означає, що можливості самостійно робити високоточні ракети на своїй території немає".

"Якщо будуть ракети іранського чи корейського виробництва, ми повідомимо не лише нашому суспільству, ми всьому світові про це повідомимо", - зазначив він.