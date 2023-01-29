Зеленський: Павличка пам'ятатимуть як одного із авторів Декларації про державний суверенітет України

Павличка пам'ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України, зазначив президент Володимир Зеленський.

"Червоне – то любов, а чорне – то журба... Пішов із життя український поет, громадський і державний діяч, Герой України Дмитро Павличко", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент зазначив, що Павличка "пам’ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів українського національного руху. І звісно, як видатного поета. Вічна пам’ять!"

Як повідомлялося, на 94-му році життя помер український поет Дмитро Павличко, повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.