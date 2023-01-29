Події

21:56 29.01.2023

Зеленський: Павличка пам'ятатимуть як одного із авторів Декларації про державний суверенітет України

1 хв читати
Зеленський: Павличка пам'ятатимуть як одного із авторів Декларації про державний суверенітет України

Павличка пам'ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України, зазначив президент Володимир Зеленський.

"Червоне – то любов, а чорне – то журба... Пішов із життя український поет, громадський і державний діяч, Герой України Дмитро Павличко", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент зазначив, що Павличка "пам’ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів українського національного руху. І звісно, як видатного поета. Вічна пам’ять!"

Як повідомлялося, на 94-му році життя помер український поет Дмитро Павличко, повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

 

 

 

Теги: #зеленський #павличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:13 29.01.2023
Зеленський написав листа Макрону щодо проблеми допуску російських спортсменів на Олімпіаду в Парижі

Зеленський написав листа Макрону щодо проблеми допуску російських спортсменів на Олімпіаду в Парижі

22:01 28.01.2023
Зеленський звернувся до міжнародних федерацій у зв'язку з наміром МОК допустити російських спортсменів до змагань

Зеленський звернувся до міжнародних федерацій у зв'язку з наміром МОК допустити російських спортсменів до змагань

21:57 28.01.2023
Україні потрібні далекобійні ракети, щоб протидіяти обстрілу мирних міст

Україні потрібні далекобійні ракети, щоб протидіяти обстрілу мирних міст

16:34 28.01.2023
Зеленський висловив співчуття рідним загиблих унаслідок теракту в Єрусалимі

Зеленський висловив співчуття рідним загиблих унаслідок теракту в Єрусалимі

21:20 27.01.2023
Зеленський закликав студентів Коледжу Європи захищати європейські цінності

Зеленський закликав студентів Коледжу Європи захищати європейські цінності

20:37 27.01.2023
Окупанти свідомо та методично знищують села та міста на Донбасі - Зеленський

Окупанти свідомо та методично знищують села та міста на Донбасі - Зеленський

20:11 27.01.2023
Україна запускає марафон чесності проти спроб керівництва МОК "витягнути" у світовий спорт представників РФ

Україна запускає марафон чесності проти спроб керівництва МОК "витягнути" у світовий спорт представників РФ

14:12 27.01.2023
Зеленський із дипломатами взяв участь у вшануванні пам'яті жертв Голокосту

Зеленський із дипломатами взяв участь у вшануванні пам'яті жертв Голокосту

11:06 27.01.2023
Ненависть і байдужість удвох здатні творити зло – Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту

Ненависть і байдужість удвох здатні творити зло – Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту

23:52 26.01.2023
Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський написав листа Макрону щодо проблеми допуску російських спортсменів на Олімпіаду в Парижі

Ворог, попри втрати, зберігає інтенсивність атак під Бахмутом

Помер український поет Дмитро Павличко

У Херсоні внаслідок обстрілу в неділю троє людей загинули, ще четверо отримали поранення

Є інформація про одну загиблу і двох поранених унаслідок обстрілів Херсона - міськрада

ОСТАННЄ

Ворог, попри втрати, зберігає інтенсивність атак під Бахмутом

Помер український поет Дмитро Павличко

Новообраний президент Чехії Павел запевнив Зеленського у подальшій підтримці України

Порошенко закликав повернути систему Prozorro у механізм закупівлі харчового забезпечення ЗСУ

2023-й має бути і обов'язково буде роком нашої перемоги - Зеленський після засідання Ставки Верховного головнокомандувача

Кількість поранених у результаті обстрілу Херсона збільшилась до шести людей, уточнює обладміністрація

Мінвідновлення розробить механізм звітності про донорську допомогу США на відновлення спільно з US GAO

Херсонський мікрорайон Острів після обстрілу залишився без електропостачання, тривають ремонтні роботи

Вбивство українських військовополонених в Оленівці обов'язково буде розслідувано та доведено до спецтрибуналу, переконаний омбудсмен

Кількість поранених у результаті обстрілу Херсона збільшилася до п'яти людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА