Події

19:10 29.01.2023

Чернігівщина зазнала обстрілів із мінометів та артилерії в неділю

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Чернігівщина зазнала обстрілів із мінометів та артилерії в неділю

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Чернігівщину з артилерії та мінометів – у неділю було обстріляно райони населених пунктів Хрінівка та Червоний Хутір, йдеться на фейсбук-сторінці оперативного командування "Північ".

"Ворожі війська продовжують обстрілювати Чернігівщину з артилерії та мінометів. Із 12:20 до 12:30 повідомили про 8 прильотів, імовірно з міномету 120 мм, поблизу н.п. Хрінівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, з 12:30 до 12:38 надійшла інформація про 3 прильоти, ймовірно з САУ, в районі н.п. Червоний Хутір. "Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначається у повідомленні.

 

 

Теги: #обстріли #чернігівщина

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