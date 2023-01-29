У Херсоні внаслідок обстрілу в неділю троє людей загинули, ще четверо отримали поранення

У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу в неділю загинули троє людей, ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені в лікарню.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура у фейсбуці, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

29 січня окупаційні війська Росії здійснили черговий обстріл Херсона. За даними слідства, в результаті загинули двоє чоловіків і жінка, ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні. Точна кількість постраждалих уточнюється.

Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, шпиталь, лінії електропередач, газопроводи, автотранспорт. За попередніми даними, ворог обстрілює Херсон з реактивних систем залпового вогню.

Обстріли міста тривають.