У Полтавській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, троє людей загинули

У Лубенському районі Полтавської області на трасі Київ-Харків сталася аварія за участю вантажівки та автобуса, повідомляє "Суспільне".

Як повідомив речник поліції Полтавської області Павло Сипітий, у результаті аварії загинули водій і пасажир автобуса, вісім людей поранено.

"Аварія сталася 28 січня близько 16:00 поблизу села Іванівка Лубенської громади у напрямку Києва. Зіткнулися мікроавтобус "Mercedes-Benz" та вантажівка "MAN". На місці працює слідчо-оперативна група", - повідомила речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

Пізніше кількість загиблих зросла до трьох людей. За даними спікера ГУ ДСНС у Полтавській області Світлани Рибалко, один із постраждалих помер в автомобілі швидкої допомоги.

Рух у напрямку Києва перекрито, на місці працює поліція.