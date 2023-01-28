Події

19:57 28.01.2023

У Полтавській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, троє людей загинули

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У Полтавській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, троє людей загинули

У Лубенському районі Полтавської області на трасі Київ-Харків сталася аварія за участю вантажівки та автобуса, повідомляє "Суспільне".

Як повідомив речник поліції Полтавської області Павло Сипітий, у результаті аварії загинули водій і пасажир автобуса, вісім людей поранено.

"Аварія сталася 28 січня близько 16:00 поблизу села Іванівка Лубенської громади у напрямку Києва. Зіткнулися мікроавтобус "Mercedes-Benz" та вантажівка "MAN". На місці працює слідчо-оперативна група", - повідомила речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

Пізніше кількість загиблих зросла до трьох людей. За даними спікера ГУ ДСНС у Полтавській області Світлани Рибалко, один із постраждалих помер в автомобілі швидкої допомоги.

Рух у напрямку Києва перекрито, на місці працює поліція.

 

 

 

Теги: #дтп #загиблі #полтавська_область

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