Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих унаслідок теракту в Єрусалимі.

"Поділяємо біль народу Ізраїлю через теракти в Єрусалимі. Серед жертв - українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Терору не повинно бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні Україні ", – написав Зеленський у Twitter.

Як повідомлялося, щонайменше семеро людей стали жертвами стрільби в Східному Єрусалимі в районі Нене Яаков, ще 10 осіб дістали поранень. Теракт стався, коли люди виходили з синагоги. Сили безпеки застрелили нападника під час спроби до втечі. У рамках розслідування цієї справи в суботу затримано 42 людини: їх допитують.

Спочатку ніхто не брав на себе відповідальності за теракт, проте представник ісламістського руху ХАМАС Хазем Кассем заявив: "Ця операція є відповіддю на злочин, скоєний окупантами в Дженіні, і природною відповіддю на злочинні дії окупації".