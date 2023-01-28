Події

16:34 28.01.2023

Зеленський висловив співчуття рідним загиблих унаслідок теракту в Єрусалимі

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Зеленський висловив співчуття рідним загиблих унаслідок теракту в Єрусалимі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих унаслідок теракту в Єрусалимі.

"Поділяємо біль народу Ізраїлю через теракти в Єрусалимі. Серед жертв - українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Терору не повинно бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні Україні ", – написав Зеленський у Twitter.

Як повідомлялося, щонайменше семеро людей стали жертвами стрільби в Східному Єрусалимі в районі Нене Яаков, ще 10 осіб дістали поранень. Теракт стався, коли люди виходили з синагоги. Сили безпеки застрелили нападника під час спроби до втечі. У рамках розслідування цієї справи в суботу затримано 42 людини: їх допитують.

Спочатку ніхто не брав на себе відповідальності за теракт, проте представник ісламістського руху ХАМАС Хазем Кассем заявив: "Ця операція є відповіддю на злочин, скоєний окупантами в Дженіні, і природною відповіддю на злочинні дії окупації".

Теги: #співчуття #зеленський

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