Події

21:49 27.01.2023

Окупанти обстріляли Запоріжжя, на одному з об'єктів інфраструктури пожежа, госпіталізовано одну людину

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Окупанти обстріляли Запоріжжя, на одному з об'єктів інфраструктури пожежа, госпіталізовано одну людину

У п'ятницю ввечері російські окупанти обстріляли кілька об'єктів інфраструктури у Запоріжжі, на одному з них виникла пожежа. Під час обстрілу постраждала одна людина, її госпіталізовано, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"російська гниль знову обстріляла Запоріжжя. За попередньою інформацією рашисти атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа. На цей час відомо про одного постраждалого. Чоловіка госпіталізовано", - написав він у телеграм-каналі.

Куртєв зазначив, що на місці вже працюють відповідні служби.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріл #постраждалий

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