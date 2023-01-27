Щонайменше вісім людей загинули внаслідок стрілянини у Східному Єрусалимі

Щонайменше вісім людей стали жертвами стрілянини у Східному Єрусалимі у районі Нене Яаков, передає у п'ятницю The Jerusalem Post.

Зазначається, що ще 10 людей отримали поранення.

За даними видання, йдеться про терористичний напад, який стався, коли люди виходили із синагоги. Сили безпеки застрелили нападника при спробі втечі.

У четвер сили безпеки Ізраїлю провели антитерористичну операцію на Західному березі річки Йордан, внаслідок якої загинуло понад десять палестинців. Цей рейд викликав різку реакцію з боку палестинців. Палестинська національна адміністрація оголосила про припинення координації співпраці з владою Ізраїлю у сфері безпеки. У міжнародній спільноті закликали сторони до деескалації.