Глава Міноборони ФРН не вважає за можливе передавати Україні винищувачі

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що, на його думку, постачання Україні винищувачів неможливе.

"Я вважаю, що цей варіант виключений", - сказав він в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Міністр пояснив, що винищувачі - набагато складніші системи озброєнь, ніж танки, з іншою вогневою міццю та радіусом дії, і застеріг від їх передання Україні.

Раніше цього тижня видання Politico повідомило з посиланням на джерело, що представники західних країн обговорюють можливість передання винищувачів Україні. Зазначається, що ідею постачання винищувачів особливо підтримують країни Балтії. Однак, згідно з Politico, це питання, ймовірно, буде "спірнішим", ніж ситуація з танками.

Politico не уточнило, про які саме моделі літаків може йтися. Проте видання нагадало, що раніше Київ говорив про інтерес до винищувачів F-15 та F-16.

До цього влада ФРН ухвалила рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. При цьому німецька влада дасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну. Також минулої середи президент США Джо Байден оголосив про рішення направити Україні 31 танк M1 Abrams.