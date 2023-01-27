Велика Британія готова активно працювати над посиленням ефективності санкційної політики проти РФ – представник МЗС

Велика Британія готова активно працювати над пошуком шляхів посилення та підвищення ефективності санкційної політики щодо РФ, запевнив гендиректор з економіки, науки та технологій МЗС, справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії Кумар Ієр у телефонній розмові з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, у розмові Єрмак зазначив, що одним із важливих напрямів сьогодні є застосування обмежувальних заходів до російських пропагандистів та відомих публічних діячів, які виправдовують війну РФ проти України і при цьому мають активи та нерухомість у країнах Заходу, організовують і беруть участь у різних заходах у цих країнах.

Він також заявив про необхідність запровадження візових обмежень для російських військових, які брали участь у війні проти України, та членів їхніх сімей.

У свою чергу Кумар Ієр зазначив, що Велика Британія готова активно працювати у цьому напрямку та висловив готовність ознайомитися з усіма відповідними пропозиціями з боку Офісу президента.

Співрозмовники обговорили проведення в Україні найближчим часом санкційного саміту за участю представників країн-партнерів, на якому буде проаналізовано, що вже зроблено, та обговорено такі кроки. Водночас Єрмак зазначив, що Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола продовжує працювати над рекомендаціями щодо нових санкцій проти Росії.

Глава Офісу президента також поінформував Кумара Ієра про ситуацію на фронті, зокрема на сході, де не припиняються важкі бої, та про черговий ракетний обстріл із боку РФ. З огляду на це Єрмак наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.