Омбудсмен Лубінець: На території РФ перебувають 800 тяжко поранених українських військових

На території Російської Федерації перебувають 800 тяжко поранених українських військовослужбовців, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"На території Російської Федерації, за нашими даними, перебувають 800 тяжко поранених військовослужбовців Збройних сил України. За даними російської сторони, на території України перебувають 200 тяжко поранених військовополонених російської армії. Відповідно, ці цифри звучали (на зустрічі з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою – ІФ-У)", - сказав омбудсмен в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що такі дані було озвучено під час зустрічі з Москальковою. При цьому Лубінець наголосив, що на переговорах було обговорено питання щодо повернення поранених українських захисників за процедурою репатріації, а не обміну.

"Насправді, за результатами нашої зустрічі не було оприлюднено інформацію, що готується великий обмін. Єдиний аспект, який ми з нею обговорювали у розрізі військовополонених, – це питання можливого повернення тяжко поранених військовослужбовців, військовополонених з обох сторін. Ця процедура називається репатріацією. Вона чітко прописана в Женевській конвенції (стаття 110). Про що йдеться? Репатріація – це не обмін. Це повернення поранених, тяжко поранених військовополонених без жодних умов, без прив'язки до кількості", – пояснив уповноважений ВР із прав людини.