Події

18:31 27.01.2023

Екстрені відключення світла на Одещині триватимуть щонайменше до кінця січня – ДТЕК

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Екстрені відключення світла на Одещині триватимуть щонайменше до кінця січня – ДТЕК

Через обстріл енергоінфаструктури 26 січня ситуація з постачанням електроенергії залишається вкрай складною, тому екстрені відключення триватимуть щонайменше до кінця січня, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Внаслідок останньої ракетної атаки енергетична інфраструктура Одеської області зазнала значних пошкоджень, через що в регіоні застосовуються екстрені відключення світла. На жаль, руйнування дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня", – повідомляється. у телеграм-каналі ДТЕК у п'ятницю ввечері.

Там наголосили, що до завершення відновлювальних робіт Одеська область не зможе повернутися до стабілізаційних графіків.

"Зараз докладаємо максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по декілька годин на добу. Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно 4 години на добу", – описали ситуацію у ДТЕК.

Там запевнили, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожої атаки.

Як повідомлялося, в п'ятницю вранці виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що підключити споживачів Одеської області до резервних схем немає можливості через суттєві пошкодження інфраструктури, тому необхідно замінити обладнання, що вийшло з ладу. Для цього, за його словами, потрібно декілька днів.

Теги: #одеська_область #відключення

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