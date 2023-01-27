Суд скасував рішення про закриття справи щодо прокурора Юсубова, обвинуваченого у заволодінні 8 кг золота

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) за скаргою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скасувала рішення про закриття справи щодо прокурора, якого обвинувачують у заволодінні 8 кг золота, повідомляє САП.

"27 січня 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і скасувала ухвалу суду першої інстанції від 13.12.2022… щодо закриття кримінального провадження та скерувала на новий розгляд обвинувальний акт щодо обвинувачення прокурора у заволодінні 8 кг золота вартістю понад 11 млн грн шляхом зловживання службовим становищем та підробленні службових документів", - ідеться у повідомленні САП у п'ятницю.

У прокуратурі нагадують, що, згідно з обвинуваченням, наприкінці 2019-го – на початку 2020 року прокурора місцевої прокуратури м. Києва відповідно до наказу про відрядження було залучено до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури.

"Використовуючи надані повноваження, прокурор підробив процесуальні документи та незаконно заволодів 8 кг золота, що було попередньо вилучено ним під час обшуку", - зазначається у повідомленні.

САП та НАБУ інкримінують колишньому прокурору вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Однак, як зазначають у САП, під час судового розгляду окремі судді у колегії ухвалили рішення про закриття справи, мотивуючи своє рішення незгодою з постановою ВАКС про продовження терміну досудового розслідування, винесеного під час досудового розслідування.

Прокурор не погодився з позицією суду та оскаржив це рішення у суді апеляційної інстанції.

"Апеляційний суд, заслухавши доводи сторін, дійшов висновку, що прокурор діяв у межах встановлених ВАКС строків досудового розслідування та за чинним законодавством не мав можливості діяти в інший спосіб. Зважаючи на це, суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора в повному обсязі та скерував справу на новий розгляд до ВАКС", - уточнюють у прокуратурі.

У повідомленні САП не зазначено імені обвинуваченого прокурора, йдеться про колишнього прокурора місцевої прокуратури Києва Костянтина Юсубова.