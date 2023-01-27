Події

11:48 27.01.2023

Залужний у день пам'яті жертв Голокосту: Сьогодні знову в самому центрі Європи відбувається геноцид українців

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Залужний у день пам'яті жертв Голокосту: Сьогодні знову в самому центрі Європи відбувається геноцид українців

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту наголосив, що нині в самому центрі Європи знову відбувається геноцид українського народу.

"Вшановуємо пам'ять жертв Голокосту. Розділяємо біль єврейського народу та всіх постраждалих від нацистського терору під час Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року солдати 1-го Українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік Освенцима. Трагедія мала стати пересторогою людству. Мала, але не стала... Сьогодні знову в самому центрі Європи відбувається геноцид українців", - написав він у телеграм-каналі.

Залужний наголосив, що Збройні сили України – це перша армія миру.

"Ми захищаємо своє. Боремося за виживання української нації, свободу, пам'ять і правду", - заявив він.

 

Теги: #голокост #залужний

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