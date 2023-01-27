Україна рішуче засуджує напад на посольство Азербайджану в Тегерані - речник МЗС

Україна рішуче засуджує напад на посольство Азербайджану в Тегерані 27 січня, внаслідок якого загинула одна людина та ще кілька дістали поранень, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна рішуче засуджує сьогоднішній напад на посольство Азербайджану в Тегерані, внаслідок якого загинула одна людина та кілька співробітників служби безпеки дістали поранень. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, а пораненим бажаємо якнайшвидшого одужання", - написав Ніколенко у твіттері.

МЗС Азербайджану раніше повідомило, що 27 січня близько 8:30 за бакинським часом скоєно збройний напад на посольство Азербайджану в Ірані. Озброєний автоматом Калашникова вбив начальника служби охорони дипмісії. Під час відбиття збройного нападу ще двоє співробітників охорони посольства дістали поранень, їхній стан задовільний.

За інформацією іранських ЗМІ, нападником був чоловік віком 50 років. За попередніми даними, він під'їхав до адміністративної будівлі посольства в автомобілі разом із двома неповнолітніми дітьми: 14-річною дівчинкою та 7-річним хлопчиком. Він увійшов до будівлі посольства та відкрив вогонь просто на вході до будівлі.

Глава поліції Тегерана повідомив про затримання нападника.