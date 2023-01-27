Події

10:39 27.01.2023

Україна рішуче засуджує напад на посольство Азербайджану в Тегерані - речник МЗС

1 хв читати
Україна рішуче засуджує напад на посольство Азербайджану в Тегерані - речник МЗС

Україна рішуче засуджує напад на посольство Азербайджану в Тегерані 27 січня, внаслідок якого загинула одна людина та ще кілька дістали поранень, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна рішуче засуджує сьогоднішній напад на посольство Азербайджану в Тегерані, внаслідок якого загинула одна людина та кілька співробітників служби безпеки дістали поранень. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, а пораненим бажаємо якнайшвидшого одужання", - написав Ніколенко у твіттері.

МЗС Азербайджану раніше повідомило, що 27 січня близько 8:30 за бакинським часом скоєно збройний напад на посольство Азербайджану в Ірані. Озброєний автоматом Калашникова вбив начальника служби охорони дипмісії. Під час відбиття збройного нападу ще двоє співробітників охорони посольства дістали поранень, їхній стан задовільний.

За інформацією іранських ЗМІ, нападником був чоловік віком 50 років. За попередніми даними, він під'їхав до адміністративної будівлі посольства в автомобілі разом із двома неповнолітніми дітьми: 14-річною дівчинкою та 7-річним хлопчиком. Він увійшов до будівлі посольства та відкрив вогонь просто на вході до будівлі.

Глава поліції Тегерана повідомив про затримання нападника.

 

Теги: #мзс #іран #ніколенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 25.01.2023
Неформальне засідання глав МЗС країн НАТО відбудеться з 31 травня до 1 червня в Осло

Неформальне засідання глав МЗС країн НАТО відбудеться з 31 травня до 1 червня в Осло

20:44 23.01.2023
ЄС запроваджує додаткові санкції проти Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

ЄС запроваджує додаткові санкції проти Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

19:38 23.01.2023
Тема надання літаків зрушила з мертвої точки, завдання України цього року отримати всі необхідні для перемоги типи озброєння – Кулеба

Тема надання літаків зрушила з мертвої точки, завдання України цього року отримати всі необхідні для перемоги типи озброєння – Кулеба

19:16 23.01.2023
Кулеба: Не сумніваюся, що Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії

Кулеба: Не сумніваюся, що Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії

07:51 23.01.2023
Очільники МЗС країн ЄС обговорять допомогу Україні, ситуацію в Сахелі та на Близькому Сході, стан справ в Ірані

Очільники МЗС країн ЄС обговорять допомогу Україні, ситуацію в Сахелі та на Близькому Сході, стан справ в Ірані

16:56 21.01.2023
У правоохоронців немає сумнівів, що посадові, юридичні та фізичні особи Ірану причетні до виробництва та постачання дронів до РФ - Офіс генпрокурора

У правоохоронців немає сумнівів, що посадові, юридичні та фізичні особи Ірану причетні до виробництва та постачання дронів до РФ - Офіс генпрокурора

21:58 19.01.2023
Кулеба провів першу розмову з новим очільником МЗС Ізраїлю

Кулеба провів першу розмову з новим очільником МЗС Ізраїлю

19:36 19.01.2023
Іран не визнає анексію українських територій Росією, дотримується принципу територіальної цілісності країн у рамках міжнародно визнаних кордонів

Іран не визнає анексію українських територій Росією, дотримується принципу територіальної цілісності країн у рамках міжнародно визнаних кордонів

13:03 19.01.2023
МЗС України засуджує ганебну заяву Лаврова, яка ображає пам'ять жертв голокосту, та закликає Ізраїль відреагувати

МЗС України засуджує ганебну заяву Лаврова, яка ображає пам'ять жертв голокосту, та закликає Ізраїль відреагувати

14:17 18.01.2023
У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ненависть і байдужість удвох здатні творити зло – Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту

Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 – Моравецький

Нардепа Тищенка виключили з фракції "Слуга народу"

Окупанти втратили за добу в Україні близько 850 військових та 11 артсистем, збито 47 ракет, 33 безпілотники та гелікоптер

Тищенко заявив, що перебуває у Таїланді за погодженням із вищим керівництвом

ОСТАННЄ

Ненависть і байдужість удвох здатні творити зло – Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту

СБУ повідомила про підозру директору підприємства на Житомирщині, який працював на голову окупаційної адміністрації Сальдо

Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 – Моравецький

Нардепа Тищенка виключили з фракції "Слуга народу"

Російські окупанти 38 разів обстріляли територію Херсонщини, двоє людей загинуло, 7 поранено

Окупанти навряд чи досягли суттєвих успіхів поблизу Оріхова та Вугледара

Українські сили продовжували у четвер наступ поблизу Кремінної, а окупанти атакували в районі Бахмута

На Харківщині в результаті збройної агресії РФ двоє загиблих і четверо постраждалих за добу

На Донеччині в результаті обстрілів окупантів загинули шість місцевих жителів

Єрмак обговорив із послами країн G7 та ЄС їхню підтримку запропонованої Україною "формули миру"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА