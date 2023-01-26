Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Президент України Володимир Зеленський знову заявив, що будь-який виїзд за кордон держчиновників та депутатів має відповідати рішення РНБО.

"Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників

місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи

місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з

відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили", - сказав він у відеозверненні у четвер, додавши: "Інших виїздів за кордон посадових осіб чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо".

У четвер увечері глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила про виключення народного депутата Миколи Тищенка зі складу політсили.

Його виключення послідувало після опублікованої в ЗМІ інформації про те, що 27 січня Тищенко планував провести в Бангкоці в готелі Novotel зустріч із представниками української громади для "обговорення питань покращення взаємодії".

Цю інформацію підтвердили у прес-службі посольства України у Таїланді. При цьому, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України, народні депутати та державні службовці під час військового стану можуть виїжджати за межі країни виключно у службові відрядження.

Пізніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка до Таїланду.