Події

18:59 26.01.2023

Дніпропетровська область також повертається до погодинних графіків відключення е/е – ДТЕК

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Дніпропетровська область також повертається до погодинних графіків відключення е/е – ДТЕК

Дніпропетровська область повертається до погодинних графіків відключення електроенергії після того, як уранці в четвер через російські повітряні атаки там довелося застосовувати екстрені відключення.

Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що зусиллями енергетиків вдалося стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів і повернутися до стабілізаційних графіків.

При цьому ДТЕК, як і у випадку з Києвом та областю, які повернулися до графіків кілька годин тому, наголосила, що ситуація в енергосистемі все ще складна, і попросила споживачів відповідально ставитися до використання електрики, зокрема, не вмикати всі прилади одночасно.

Відповідно до повідомлень мережевих операторів "Запоріжжяобленерго" та "Миколаївобленерго" у фейсбуці, в області також скасовано екстрені відключення.

Як повідомлялося, з початком атаки росіян у четвер уранці ДТЕК оголосила про застосування екстрених відключень у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Там також попередили, що складна ситуація з електрикою на Одещині може тривати кілька днів через пошкодження інфраструктури.

Ліміти споживання, що доводяться зазначеним областям і столиці, давали змогу останнім часом постачати е/е споживачам за погодинними графіками, за винятком Одеської області, де через дефіцит ресурсу екстрені відключення застосовувалися в нічний час.

Теги: #відключення #дніпропетровська

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