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13:12 26.01.2023

У ФРН найближчими днями розпочнуть навчання українських військових на Marder, а потім - на Leopard 2

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У ФРН найближчими днями розпочнуть навчання українських військових на Marder, а потім - на Leopard 2

До кінця січня українські військові розпочнуть навчання у ФРН на БМП Marder, а трохи пізніше – танках Leopard 2, повідомляють у четвер західні ЗМІ з посиланням на німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса.

Пісторіус заявив, що навчання відбуватиметься на тренувальному полігоні у Німеччині.

За його словами, у випадку з Marder заняття стартують "до кінця січня", а з Leopard 2 - "трохи пізніше".

Він зазначив, що очікує передання першої партії Leopard 2 Україні "наприкінці березня або на початку квітня".

25 січня влада ФРН ухвалила рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Також німецька влада дасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Міститься також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Його експлуатують із 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.

 

Теги: #навчання #військова_техніка

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