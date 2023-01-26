Події

12:48 26.01.2023

Після чергових обстрілів енергоінфраструктури найскладніша ситуація у Київській, Одеській та Вінницькій областях – Міненерго

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Після чергових обстрілів енергоінфраструктури найскладніша ситуація у Київській, Одеській та Вінницькій областях – Міненерго

Міністерство енергетики України підтверджує влучення в об'єкти енергетичної інфраструктури після чергового російського обстрілу з метою створення системного збою в енергосистемі країни.

"Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях", - написав глава Міненерго Герман Галущенко у фейсбуці.

"Енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання. Україна переможе!" - додав він.

Теги: #енергопостачання

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