Після чергових обстрілів енергоінфраструктури найскладніша ситуація у Київській, Одеській та Вінницькій областях – Міненерго

Міністерство енергетики України підтверджує влучення в об'єкти енергетичної інфраструктури після чергового російського обстрілу з метою створення системного збою в енергосистемі країни.

"Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях", - написав глава Міненерго Герман Галущенко у фейсбуці.

"Енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання. Україна переможе!" - додав він.