Зеленський обговорив із генсеком НАТО питання розблокування для України принципово нових видів озброєння

Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальшу оборонну підтримку України.

"Обговорили з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальшу консолідацію партнерів для підтримки України, зокрема розширення танкової коаліції, розблокування принципово нових видів озброєння. Також говорили про необхідні кроки на шляху подальшої інтеграції до НАТО", - написав Зеленський у телеграм-каналі.