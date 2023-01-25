Події

18:13 25.01.2023

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

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Російські війська у середу вдень обстріляли один із районів Запоріжжя, пошкоджено декілька приватних будинків, під завалами одного з них загинула жінка, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Унаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок. За попередньою інформацією, одна жінка перебуває під завалами. Пошкодження отримали і будинки, що розміщені поруч", - написав він.

"На жаль, жінка, яка опинилася під завалами, загинула. Співчуваємо рідним та близьким загиблої", - уточнив Куртєв.

 

Теги: #запоріжжя #обстріл

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