У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

Російські війська у середу вдень обстріляли один із районів Запоріжжя, пошкоджено декілька приватних будинків, під завалами одного з них загинула жінка, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Унаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок. За попередньою інформацією, одна жінка перебуває під завалами. Пошкодження отримали і будинки, що розміщені поруч", - написав він.

"На жаль, жінка, яка опинилася під завалами, загинула. Співчуваємо рідним та близьким загиблої", - уточнив Куртєв.