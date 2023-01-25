Чиновника "Львіввугілля" підозрюють у розтраті вугілля майже на 4,2 млн грн

В.о. директора відокремленого підрозділу держпідприємства "Львіввугілля" висунули підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

"За даними слідства, чиновник вчинив розтрату довіреного йому майна – понад 3,5 млн тонн вугілля, загальна вартість якого становить майже 4,2 млн грн", – зазначено в повідомленні прокуратури.

Досудове слідство проводять працівники теруправління БЕБ у Львівській області.