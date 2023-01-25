Події

15:18 25.01.2023

Схвалення на надання Україні Leopard отримано через 120 годин після Рамштайну - Резніков

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Схвалення на надання Україні Leopard отримано через 120 годин після Рамштайну - Резніков

Схвалення Німеччини на надання Україні бойових танків Leopard 2 отримано через 120 годин після зустрічі у форматі "Рамштайн", наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

"120 годин після восьмого Рамштайну ми маємо схвалення на отримання Leopard! Леопардова коаліція із партнерами спрацювала! Справді, Leopard добре виглядають в Україні! Дякую канцлеру ФРН Олафу Шольцу, моєму колезі Борису Пісторіусу, німцям та всім, хто підтримав нас!” - написав він у твіттері.

Теги: #резніков #leopard_2

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