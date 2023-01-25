Україна отримає з Європи 80 танків Leopard-2

Європейські країни хочуть якнайшвидше створити для України два батальйони танків, у кожному з яких буде по 40 Leopard, повідомляє німецьке видання Spiegel.

Як пише видання, постачанням 14 основних бойових танків Leopard 2 Німеччина розширює військову підтримку України. Цей крок зроблено у координації з міжнародними партнерами. США мають озброїти ще один батальйон бойовими танками Abrams.

Танки від Німеччини Leopard 2A6 увійдуть до батальйону, в якому, ймовірно, беруть участь Фінляндія, Іспанія та Нідерланди. Поляки та норвежці збирають другий батальйон Leopard типу 2А4.

За інформацією Spiegel, президент США Джо Байден, канцлер Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак хочуть провести телефонну розмову у середу вдень, щоб обговорити подальші кроки.