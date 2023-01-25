Події

11:55 25.01.2023

В аеропорту Берліна скасовано всі рейси у зв'язку зі страйком

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В аеропорту Берліна скасовано всі рейси у зв'язку зі страйком

В аеропорту Берлін-Бранденбург скасували всі рейси через страйк наземного персоналу, який вимагає підвищити зарплати, повідомляє в середу Associated Press.

Загалом страйк торкнувся близько 300 рейсів та приблизно 35 тис. пасажирів.

У ньому беруть участь члени профспілки Verdi, які вимагають підвищення зарплати на EUR500 на місяць. Поки що роботодавці запропонували співробітникам лише одноразову виплату в розмірі EUR2 тис.

Німецькі ЗМІ зазначають, що вперше з 2018 року страйк призвів до скасування такої великої кількості рейсів.

 

Теги: #аеропорт #берлін

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