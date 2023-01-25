Ініціатива у війні має залишатися за Україною, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше", - сказав він.

"Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії. А отже, ми всі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії", - зазначив Зеленський.

Це необхідно, сказав він, "щоб настільки, наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій. Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами".