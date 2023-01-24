Створений за підтримки Держкіно документальний фільм "Будинок зі скалок" увійшов до списку номінантів премії "Оскар"

Документальний фільм Симона Леренга Вільмонта "Будинок зі скалок", створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, увійшов до списку номінантів премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Згідно зі списком, оприлюдненим Американською кіноакадемією, документальний фільм "Будинок зі скалок" ("A House Made of Splinters") режисера Сімона Леренга Вільмонта увійшов до переліку з п'яти номінантів "Оскара" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Фільм, створений у копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України, розповідає про групу соціальних працівників дитбудинку поблизу лінії фронту під час війни на сході України.

Серед інших номінантів у цій категорії, зокрема, фільм про російського опозиційного політика Олексія Навального – "Navalny".

Як повідомлялося, у 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" ("Evge"), у 2020 році - фільм Валентина Васяновича "Атлантида" ("Atlantis"), у 2021 році - фільм "Погані дороги" режисера Наталії Ворожбит, 2022 року - фільм "Клондайк" режисера Марини Ер Горбач.

За часи незалежності Україна в різні роки понад 10 разів висувала фільми на премію "Оскар", проте жоден із них не потрапив до списку номінантів.

Джерело: https://aframe.oscars.org/news/post/2023-oscars-nominations-full-list