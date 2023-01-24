Питання можливості організації "гуманітарного" коридору для звільнення військовополонених наразі опрацьовується – посол у Туреччині

Питання можливості організації "гуманітарного" коридору для звільнення військовополонених і захоплених РФ цивільних наразі опрацьовується, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Минулого тижня був візит нашого омбудсмена. Провели низку переговорів у двосторонньому та тристоронньому форматах. Наразі опрацьовуємо питання щодо можливості організації так званого гуманітарного коридору, через який можна було б багатьох наших військовополонених, поранених військовополонених, захоплених РФ цивільних звільнити за допомогою посередництва Туреччини", - сказав він на брифінгу у Media Center Ukraine у вівторок.

За словами посла, на сьогодні обробляються механізми, як здійснюватиметься "гуманітарний" коридор: це може бути безпосередньо через територію Туреччини або за посередництва турецької сторони.

Боднар нагадав про проведену 20 січня телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також про розмову турецького лідера з президентом РФ.

"Ці теми було обговорено. І посередницька роль Туреччини може бути ще більшою. Але поки що це у процесі. Поки що процес триває у закритому форматі. Давайте зачекаємо на результати, щоб розуміти, наскільки це може спрацювати і бути ефективним для звільнення наших людей. Для нас це пріоритет", - наголосив посол.