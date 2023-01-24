СБУ викрила російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях Кропивницького

Служба безпеки України викрила та затримала ще одного агента ФСБ РФ під час багатоетапної спецоперації в Кіровоградській області, повідомляє СБУ.

"Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед його цікавили локації місцевих об'єктів енергетики", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, зловмисник за вказівкою ворога мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому, за сигналами "маячка" окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по енергооб'єкту.

"У разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру, використовуючи "наводки" агента ФСБ. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції", - наголошується в повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора він потрапив через свої прокремлівські погляди.

У СБУ уточнюють, що для збору інформації для ФСБ агент виходив на місцевість та здійснював фото- та відеофіксацію українських об'єктів, а отриманий "звіт" із електронними координатами передавав ворогові через анонімні месенджери.

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили GPS-трекер із сім-карткою мобільного оператора, телефони та комп'ютерну техніку з доказами листування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію з викриття російського агента проводили співробітники СБУ Кіровоградської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.