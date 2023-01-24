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00:09 24.01.2023

Зеленський про бої на Донбасі та обстріли РФ прикордонних територій України: буде відповідь ворогу

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Зеленський про бої на Донбасі та обстріли РФ прикордонних територій України: буде відповідь ворогу

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про бойові зіткнення на Донбасі та обстріли Росії по прикордонних територіях, зокрема Харківської та Сумської областей, заявив, що Україна готує відповідь ворогові.

Як розповів у вечірньому відеозверненні президент, він провів у понеділок кілька докладних розмов із командувачами армії щодо ситуації на оперативних напрямках.

"Жорстокі бої продовжуються на основних оперативних напрямках, у тому числі на Донбасі. Ворожі обстріли та штурми – цілодобово. Але битва за Донбас продовжується. Битва за південь продовжується. Ми бачимо, які сили накопичує Росія, і знаємо, як відповідати", - заявив він.

"Буде відповідь ворогу, безумовно, і на чергові терористичні обстріли наших прикордонних територій – Сумщини, Харківщини. Україна не виявить слабкості. Держава не виявить слабкості", - наголосив Зеленський.

Говорячи про ситуацію в тилових населених пунктах, президент нагадав, що війна в країні триває і цю реальність не варто ігнорувати.

"Іноді здається, що хтось у тилових містах повністю забув про війну і почав ігнорувати реальність, користуючись захистом наших героїв. Не зважати на війну – це така розкіш, яку ніхто собі дозволити не може", - сказав він. 

Теги: #україна #донбас #відповідь #обстріли

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