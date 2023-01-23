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20:57 23.01.2023

"Полтава"- та "Прикарпаттяобленерго" попередили про відсутність обмежень е/е на вівторок через вимірювання реальних обсягів споживання

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"Полтава"- та "Прикарпаттяобленерго" попередили про відсутність обмежень е/е на вівторок через вимірювання реальних обсягів споживання

Оператори системи розподілу електроенергії Полтавської та Івано-Франківської областей повідомили про відсутність лімітів споживання ресурсу на вівторок, пояснивши це проведенням режимних вимірювань електронавантаження для визначення реального обсягу такого споживання.

"24 січня 2023 року в Полтавській області відбуватимуться режимні вимірювання електронавантажень. Звертаємо вашу увагу, що в день проведення вимірювань ліміти й обмеження (відключення) електроенергії не проводитимуться", - написало "Полтаваобленерго" у своєму фейсбуці.

"Прикарпаттяобленерго", зі свого боку, пояснило, що у вівторок на Івано-Франківщині вимірюватимуть величину електричного навантаження, щоб знати, скільки електрики за добу споживає область за нормальних умов.

"З цієї причини з 00:00 до 23:59 не будуть застосовані жодні ліміти. Звісно, в тому випадку, якщо не буде нових атак на енергосистему країни", - зазначив мережевий оператор у своєму фейсбуці.

Він уточнив, що вимірювання погодинного активного навантаження на мережі проводитимуться за розпорядженням Міністерства енергетики, щоб отримати точну інформацію щодо обсягів реального споживання області.

"Від виміряних завтра величин залежатимуть майбутні ліміти, й ці дані будуть вихідними для формування графіків обмежень", - пояснило обленерго.

Там попросили споживачів планувати свій день з урахуванням того, що обмежень електроенергії не буде – щоб можна було зрозуміти, скільки мегават області потрібно для нормальної, повноцінної роботи.

Крім цього, "Прикарпаттяобленерго" зазначило, що вимірювання електричного навантаження здійснять у всіх регіонах країни, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання у кожній області.

Згідно з його інформацією, до 10 лютого обленерго звітуватиме перед НЕК "Укренерго" та Міненерго, а інформація про погодинне активне електричне навантаження стане основою для перегляду лімітів для кожної області.

Теги: #енергетика #електроенергія

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