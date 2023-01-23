Підтримка вступу до НАТО сягнула історичного максимуму – 86%.

Підтримка вступу до НАТО за останні місяці досягла найвищого за історію спостережень показника: на референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців, проти – 3%, не проголосували б 8%, повідомляється у пресрелізі Соціологічної групи "Рейтинг" у понеділок.

Це було 20-те загальнонаціональне соцопитування в умовах війни: проведене 14-16 січня 2023 р. з вибіркою 1 тис. респондентів.

Згідно з повідомленням, 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу в разі проведення референдуму (проти – 3%, не проголосували б – 8%).

Як зазначають соціологи, підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

Ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії підтримують 85% опитаних. Проти такої ініціативи 3%, байдуже – 7%.

До ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви позитивно ставляться 80%, проти такого об'єднання – 6%, байдуже – 9%. Ідея військово-політичних союзів із європейськими країнами має високу підтримку в усіх регіональних, вікових та майнових групах.