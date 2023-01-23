Події

14:55 23.01.2023

Підтримка вступу до НАТО сягнула історичного максимуму – 86%.

1 хв читати
Підтримка вступу до НАТО сягнула історичного максимуму – 86%.

Підтримка вступу до НАТО за останні місяці досягла найвищого за історію спостережень показника: на референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців, проти – 3%, не проголосували б 8%, повідомляється у пресрелізі Соціологічної групи "Рейтинг" у понеділок.

Це було 20-те загальнонаціональне соцопитування в умовах війни: проведене 14-16 січня 2023 р. з вибіркою 1 тис. респондентів.

Згідно з повідомленням, 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу в разі проведення референдуму (проти – 3%, не проголосували б – 8%).

Як зазначають соціологи, підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

Ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії підтримують 85% опитаних. Проти такої ініціативи 3%, байдуже – 7%.

До ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви позитивно ставляться 80%, проти такого об'єднання – 6%, байдуже – 9%. Ідея військово-політичних союзів із європейськими країнами має високу підтримку в усіх регіональних, вікових та майнових групах.

Теги: #нато #рейтинг #опитування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 21.01.2023
Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

17:17 21.01.2023
Більшість українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов'язані з РФ, СРСР та Російською імперією

Більшість українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов'язані з РФ, СРСР та Російською імперією

17:15 21.01.2023
Напад Росії на Україну став стимулом для понад 50% українців переосмислити радянське минуле - опитування

Напад Росії на Україну став стимулом для понад 50% українців переосмислити радянське минуле - опитування

07:28 21.01.2023
Українські військові мають знання та досвід, щоб опанувати всю зброю натовського зразка

Українські військові мають знання та досвід, щоб опанувати всю зброю натовського зразка

19:04 20.01.2023
Генсек НАТО заявив про необхідність нарощування країнами альянсу виробництва зброї та боєприпасів

Генсек НАТО заявив про необхідність нарощування країнами альянсу виробництва зброї та боєприпасів

07:03 20.01.2023
Блінкен закликає поквапитися зі вступом у НАТО Швеції та Фінляндії

Блінкен закликає поквапитися зі вступом у НАТО Швеції та Фінляндії

19:22 18.01.2023
Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

16:46 18.01.2023
Безпека Заходу під загрозою, НАТО треба готуватися до можливих майбутніх воєн - заступник глави альянсу

Безпека Заходу під загрозою, НАТО треба готуватися до можливих майбутніх воєн - заступник глави альянсу

16:34 18.01.2023
Відключення електроенергії в останні місяці не вплинули на життя лише кожного 25-го українця - соцопитування

Відключення електроенергії в останні місяці не вплинули на життя лише кожного 25-го українця - соцопитування

21:35 17.01.2023
Членство України в НАТО було б "відповідним результатом" російського вторгнення - Кісінджер

Членство України в НАТО було б "відповідним результатом" російського вторгнення - Кісінджер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами

Україна та ЄС мають розпочати передвступні переговори до кінця 2023 року - Кулеба

Нардеп Железняк повідомив про готовність взяти на поруки ексголову "Нафтогазу" Коболєва

Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР МО України

Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому

ОСТАННЄ

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську - мер

Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами

Близько 60 тисяч людей залишається у Херсоні - заступник голови облради

Заступник голови Херсонської облради підтвердив інформацію про намір російських окупантів закрити лікарні

Президентом ПАРЄ обрано Кокса - нардеп

Заарештовано два літаки російського власника вартістю 10 млн євро – прокуратура

Історію України не включили до переліку обов'язкових предметів НМТ через безпекову ситуацію та обмеженість часу на складання тесту - Шкарлет

Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав запровадити санкції проти "Росатому", ракетної та безпілотної промисловості РФ

Глава МЗС Франції впевнена, що Рада ЄС погодить черговий пакет військової допомоги Україні у EUR500 млн

В Україні заочно судитимуть "сенаторку Криму", яка підтримувала агресора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА