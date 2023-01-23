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11:43 23.01.2023

Товариство Червоного Хреста України відкриває центри психосоціальної підтримки в областях

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Товариство Червоного Хреста України відкриває центри психосоціальної підтримки в областях

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкриває центри психосоціальної підтримки у великих містах.

"З метою забезпечення якісної підтримки та турботи про психічне здоров’я людей, які постраждали через війну, Червоний Хрест України відкриває в різних областях країни Центри психосоціальної підтримки (ПСП)", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці у понеділок.

У облаштованих приміщеннях центрів проводять заняття з елементами творчості для дітей та дорослих, активні ігри, сімейні заходи, спрямовані на покращення взаємодії між усіма членами сім'ї, відбуваються психоедукаційні сесії, на яких можна дізнатися, як подолати стрес та подбати про близьких.

Основне завдання заходів із психосоціальної підтримки – допомогти учасникам зняти емоційну напругу, відчути себе у безпеці, підвищити стресостійкість, а також корисно провести час із близькими та друзями.

Наразі центри ПСП працюють в Ужгороді, Полтаві, Львові, Хмельницькому та Івано-Франківську. У 2023 році центри з'являться у великих містах України. Вже найближчим часом їх відкриють у Тернополі та Кам'янці-Подільському.

Відкриття центрів відбувається у співпраці з Данським Червоним Хрестом.

 

Теги: #тчху #товариство_червоного_хреста_україни

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