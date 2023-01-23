Події

09:27 23.01.2023

Естонія передає Україні всі свої гаубиці

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Естонська Республіка передала Збройним силам України всі свої 155-міліметрові гаубиці, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в понеділок.

Як уточнює Генштаб, також буде передано десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122 мм D-30; тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм; сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами; засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Окрім того, Естонія продовжуватиме і базову, і спеціалізовану підготовку військовослужбовців Збройних сил України. 

Теги: #естонія #військова_допомога #гаубиці

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