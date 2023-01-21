Україна задоволена результатами "Рамштайна", не всю допомогу озвучили публічно - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив задоволення результатами минулого в п'ятницю, 20 січня, засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Ключові слова, які були сьогодні важливі, - це єдність, своєчасність, негайність надання допомоги, зміцнення дієздатності ЗСУ, сектора безпеки і оборони, продовжувати контрнаступальні операції зі звільнення окупованих територій", - сказав Резніков в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки".

За словами міністра, крім озвученої військової допомоги Україні, "деякі пакети були озвучені за зачиненими дверима - це надихає, тому я дуже задоволений".

За його словами, на засіданні Контактної групи значну увагу було приділено посиленню протиповітряної оборони України. "Це питання, яке серйозно розвивається, ми говорили на “Рамштайні” не лише про Patriot, а й про інші системи. Мова йде про короткі, середні і дальні можливості дії, так само це стосується по висоті", - заявив Резніков.

"Наша задача - не втратити ініціативу. Тому сьогодні прозвучало одне з ключових слів – своєчасність і негайність надання допомоги… Всі розуміють, що для опанування складних нових технік потрібен час, але українські військовослужбовці захисники і захисниці вже продемонстрували, що вони швидко опановують сучасні складні системи - від артилерії до безпілотників. Наприклад, навчання на тих же Patriot буде значно швидше зроблено, і так далі", - наголосив глава оборонного відомства

Резніков повідомив, що українські військові вже перебувають на території США, розпочали процес навчання на системах протиповітряної оборони Patriot. "Вони його мають завершити радикально скоріше, ніж це передбачено традиційними стандартами, тому тримаємо кулаки... Нам головне, щоб їх надали на полігони, де будуть готуватися наші підрозділи, і вони будуть готові до стримання можливого повторення навали, умовно кажучи, на початку весни цього року", - сказав міністр.

Він наголосив, що Україна готується до потенційного масштабного нападу РФ навесні, і партнерам про це відомо. "Ми давно про це кажемо, і наша розвідка, і аналітики, і генеральний штаб, тому ми, звісно, до цього готуємось, ми, звісно, сигналізували про це нашим партнерам, ми з ними - на одній сторінці у сприйнятті всіх цих ризиків", - сказав Резніков.