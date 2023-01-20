Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області: за добу загинули троє цивільних, ще один дістав поранень

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, протягом минулої доби в регіоні загинули троє цивільних, ще один дістав поранень, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Уранці росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо. На волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка Вугледарської громади та Веселе Комарської громади - без жертв", - написав Кириленко у телеграмі у п'ятницю.

Він уточнив, що на донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади: у Кураховому пошкоджено будинок, також були прильоти по Гірнику та прилеглим селам. На ранок два масовані артобстріли пережила Авдіївка - ніхто не постраждав.

"На горлівському напрямку одна людина загинула в Бахмуті, одна людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. Вночі постраждав Часів Яр: пошкоджено чотири будинки та дитсадок. Напружена ситуація в Соледарській громаді: під вогнем Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара", - наголосив голова ОВА.

За його словами, на лисичанському напрямку дві особи загинули у Дробишевому.

"Також у громаді чотири будинки пошкоджено у Закітному, обстріляні Лиман, Торське і Зарічне", - підсумував Кириленко.