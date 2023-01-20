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06:58 20.01.2023

Пентагон попросив війська у Південній Кореї надати обладнання для постачання в Україну

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Пентагон попросив війська у Південній Кореї надати обладнання для постачання в Україну

Пентагон звернувся з проханням до американських військ, дислокованих у Південній Кореї, направити обладнання та матеріали для допомоги Україні, повідомляє The Hill.

Збройні сили США в Кореї (USFK), які налічують близько 28 тис. військовослужбовців у Південній Кореї, підтвердили, що нададуть деяке обладнання Україні.

Представник USFK полковник Айзек Тейлор заявив, що передача обладнання не вплине на діяльність військових у Південній Кореї.

"Це не впливає на наші операції і нашу здатність виконувати наші тверді зобов'язання щодо захисту нашого союзника", - сказав Тейлор.

США надали Україні військову допомогу на мільярди доларів із лютого минулого року. Як повідомлялося, раніше Пентагон оголосив про виділення Україні нової партії озброєнь на суму $2,5 млрд, що містить бронетехніку та засоби ППО.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #південна_корея

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