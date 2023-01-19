На Ставці Верховного Головнокомандувача розглядали виконання закону «Про національний спротив» - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

«Провів чергове засідання Ставки. Були залучені нові учасники засідання. Зокрема, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник Національної поліції України Ігор Клименко. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони й безпеки», - сказав президент у відеозверненні у четвер.

Також, за його словами, у засіданні взяли участь керівники деяких обласних військових адміністрацій. Вони повідомляли про реалізацію закону «Про національний спротив». Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська області. "Думаю, зрозуміло, чому саме така географія", - сказав Зеленський.

Звичайно, на Ставці доповідали Головнокомандувач, а також командувач найгарячішого оперативного спрямування «Хортиця».

"Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас", - сказав президент.