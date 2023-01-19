Події

23:16 19.01.2023

На Ставці Верховного Головнокомандувача розглядали виконання закону «Про національний спротив» - Зеленський

1 хв читати
На Ставці Верховного Головнокомандувача розглядали виконання закону «Про національний спротив» - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

«Провів чергове засідання Ставки. Були залучені нові учасники засідання. Зокрема, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник Національної поліції України Ігор Клименко. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони й безпеки», - сказав президент у відеозверненні у четвер.

Також, за його словами, у засіданні взяли участь керівники деяких обласних військових адміністрацій. Вони повідомляли про реалізацію закону «Про національний спротив». Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська області. "Думаю, зрозуміло, чому саме така географія", - сказав Зеленський.

Звичайно, на Ставці доповідали Головнокомандувач, а також командувач найгарячішого оперативного спрямування «Хортиця».

"Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас", - сказав президент.

 

Теги: #закон #ставка #верховного_головнокомандувача

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:13 16.01.2023
Зеленський за підсумками засідання Ставки: Розробляємо максимально ефективні заходи протидії новим ракетним ударам РФ

Зеленський за підсумками засідання Ставки: Розробляємо максимально ефективні заходи протидії новим ракетним ударам РФ

19:33 13.01.2023
У ЄС вітають обрання членів ВРП та закликають змінити закон про реформу КС

У ЄС вітають обрання членів ВРП та закликають змінити закон про реформу КС

07:01 10.01.2023
Ставка обговорила інтеграцію до системи оборони техніки партнерів

Ставка обговорила інтеграцію до системи оборони техніки партнерів

13:50 05.01.2023
Зеленський провів чергове засідання Ставки

Зеленський провів чергове засідання Ставки

18:27 03.01.2023
Понад 700 депутатів підписали звернення до Зеленського щодо необхідності ветування закону про містобудівну реформу - Асоціація міст України

Понад 700 депутатів підписали звернення до Зеленського щодо необхідності ветування закону про містобудівну реформу - Асоціація міст України

12:46 03.01.2023
Зеленський провів чергове засідання Ставки

Зеленський провів чергове засідання Ставки

19:24 02.01.2023
Законопроєкт №5655 посилює роль місцевого самоврядування у будівельному процесі - Мінрегіон

Законопроєкт №5655 посилює роль місцевого самоврядування у будівельному процесі - Мінрегіон

16:27 30.12.2022
Зеленський підписав закон про основи держполітики у сфері національної та громадянської ідентичності в Україні

Зеленський підписав закон про основи держполітики у сфері національної та громадянської ідентичності в Україні

14:15 30.12.2022
На засіданні Ставки розглянуто питання щодо вдосконалення ППО для захисту об'єктів критичної інфраструктури

На засіданні Ставки розглянуто питання щодо вдосконалення ППО для захисту об'єктів критичної інфраструктури

07:14 30.12.2022
Президент підписав новий закон про національні меншини

Президент підписав новий закон про національні меншини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною – Зеленський про постачання танків в Україну

Зеленський і Гроссі домовилися щодо продовження взаємодії із посилення ядерної безпеки атомних об'єктів України

Польща передасть Україні зенітні установки С-60 і боєприпаси до них

Зеленський про рішення Данії передати Україні САУ Ceasar: це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії

Мішель: ЄС підтримує мирний план Зеленського

ОСТАННЄ

Окупанти у четвер обстріляли Краснопільську громаду – голова Сумської ОВА

Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною – Зеленський про постачання танків в Україну

Радником голови НБУ на громадських засадах став професор Каліфорнійського університету Городниченка

Зеленський подякував Литві за пакет військової допомоги

У МВС Франції оцінюють кількість учасників акції протесту проти пенсійної реформи в 1,12 млн, профспілки - у 2 млн

Нідерланди готові оплатити постачання танків Leopard в Україну

Кулеба провів першу розмову з новим очільником МЗС Ізраїлю

Ексзаступницю голови Європарламенту Єву Кайлі залишили під арештом у справі про корупцію

Пропозиція відновити авіасполучення між Тбілісі та Москвою не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, заявляють у Києві

Meta пообіцяла не блокувати контент про полк "Азов"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА