Події

21:58 19.01.2023

Кулеба провів першу розмову з новим очільником МЗС Ізраїлю

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Кулеба провів першу розмову з новим очільником МЗС Ізраїлю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у першій телефонній розмові з главою МЗС Ізраїлю Елі Коеном обговорили співпрацю у рамках міжнародних організацій, Ізраїль підтвердив плани щодо збільшення гуманітарної допомоги та допомоги в інших сферах.

“Під час нашої першої розмови ми з Елі Коеном обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій, способи протидії загальним загрозам безпеці. Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю щодо збільшення гуманітарної допомоги та допомоги в інших сферах”, - написав Кулеба у твіттері.

 

 

 

Теги: #ізраїль #мзс #переговори

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