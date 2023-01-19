Кулеба провів першу розмову з новим очільником МЗС Ізраїлю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у першій телефонній розмові з главою МЗС Ізраїлю Елі Коеном обговорили співпрацю у рамках міжнародних організацій, Ізраїль підтвердив плани щодо збільшення гуманітарної допомоги та допомоги в інших сферах.

“Під час нашої першої розмови ми з Елі Коеном обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій, способи протидії загальним загрозам безпеці. Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю щодо збільшення гуманітарної допомоги та допомоги в інших сферах”, - написав Кулеба у твіттері.